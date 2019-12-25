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В Саратове самосвал привез строителям грунт с человеческими костями
Сегодня, 15:00
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MShaffter

В Саратове самосвал привез строителям грунт с человеческими костями

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Рабочие нашли череп и берцовую кость.

В Саратове из карьера вместе с грунтом привезли человеческие кости.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что накануне днем с карьера, расположенного по Песчанно-Уметскому тракту, на стройплощадку привезли вместе с грунтом человеческий череп и берцовую кость.

Сейчас следователям предстоит выяснить, кому принадлежали кости, давность  и причину смерти.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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