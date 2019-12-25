В Саратове самосвал привез строителям грунт с человеческими костями

В Саратове из карьера вместе с грунтом привезли человеческие кости.
Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что накануне днем с карьера, расположенного по Песчанно-Уметскому тракту, на стройплощадку привезли вместе с грунтом человеческий череп и берцовую кость.
Сейчас следователям предстоит выяснить, кому принадлежали кости, давность и причину смерти.
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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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