В результате аварии пострадали семеро человек.

В Саратове автобус пробил забор и въехал в детскую площадку, есть пострадавшие. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы Госавтоинспекции. Медики считают потерпевшими семерых человек. Они находились в рейсовом транспорте, совершавшем междугородный маршрут. Из-за отказа тормозов, автобус ударился на дороге с еще одним автомобилем, после чего оказался во дворе. Там машина столкнулась с семью припаркованными авто.

В 13:23 напротив дома 180б по улице Новоузенской водитель, управляя автобусом Hager, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде заграждения. пресс-служба ГИБДД по региону

Среди пострадавших - водитель автобуса и шесть пассажиров. на данный момент все пациенты доставлены в больницу. на месте аварии работают сотрудники экстренных ведомств.

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Фото: Piter.tv

