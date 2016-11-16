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В Саратове автобус пробил забор и въехал в детскую площадку, есть пострадавшие
Сегодня, 14:51
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В Саратове автобус пробил забор и въехал в детскую площадку, есть пострадавшие

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В результате аварии пострадали семеро человек.

В Саратове автобус пробил забор и въехал в детскую площадку, есть пострадавшие. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы Госавтоинспекции. Медики считают потерпевшими семерых человек. Они находились в рейсовом транспорте, совершавшем междугородный маршрут. Из-за отказа тормозов, автобус ударился на дороге с еще одним автомобилем, после чего оказался во дворе. Там машина столкнулась с семью припаркованными авто.

В 13:23 напротив дома 180б по улице Новоузенской водитель, управляя автобусом Hager, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде заграждения.

пресс-служба ГИБДД по региону

Среди пострадавших  - водитель автобуса и шесть пассажиров. на данный момент все пациенты доставлены в больницу. на месте аварии работают сотрудники экстренных ведомств.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: гибдд, детская площадка, саратов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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