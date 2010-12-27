В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей.

Полицейские задержали организаторов нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали пятерых мужчин в возрасте от 30 до 53 лет. Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. Все компании входили в один холдинг, который выводил деньги за рубеж или обналичивал денежные средства.

С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей. По предварительным данным, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Все подозреваемые находятся под домашним арестом.

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Фото: Piter.TV