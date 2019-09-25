Петербургские лжемедики лечили от несуществующих болезней более 200 петербуржцев

На "лечение" каждый пациент потратил от 100 до 200 тысяч рублей. В пяти петербургских медцентрах прошли обыски.

Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга выявили организованную преступную группу, которая за несколько лет обманула не менее 200 петербуржцев, предлагая им лечение от несуществующих болезней. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, в Петербурге преступники открыли пять подставных медцентров. В основном, пациентами становились предпенсионеры и пожилые люди. Им предлагалось пройти бесплатное обследование, в ходе которого обнаруживалась серьезная болезнь и необходимость дорогостоящего лечения. Речь шла о заболеваниях в области флебологии, остеопатии и гинекологии. Мошенники сразу же предлагали оформить кредит и начать лечение. Сами "врачи" и оборудование центра не имели никакого отношения к медицине.

Следователи выяснили, что от действий преступной группировки в Петербурге пострадало не менее 200 человек. На "лечение" каждый пациент потратил от 100 до 200 тысяч рублей.

В поддельных медицинских клиниках прошли обыски, были возбуждены уголовные дела, планируется арестовать несколько человек. Также в Москве обыски прошли в квартире предполагаемого организатора данной деятельности.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области