В Петербурге идут обыски в частных медицинских центрах

Клиники находятся в Петроградском и Центральном районах.

Следственный комитет Петербурга пришел в пять частных медицинских центров города. По данным "Фонтанки", дело касается надувательства клиентов под видом профессиональных врачей.

Клиники находятся в Петроградском и Центральном районах. Также обыски проходят в квартирах владельцев и сотрудников организаций. По данным СМИ, дело не касается налоговых или экономических проблем. На месте работают сотрудники, которые занимаются делами о массовом мошенничестве в отношении граждан. К примеру, они неоднократно привлекали предпринимателей, торгующих БАДами.

Предполагается, что в данном случае дело возбуждено по оказанию фиктивных медицинских услуг. Зачастую персонал без профильного образования выдает себя за дипломированных специалистов.

Ранее обыски прошли в реабилитационных центрах Ленобласти.