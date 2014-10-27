В Петербурге хотят полностью запретить торговать алкоголем в дни школьных праздников

Депутат Законодательного собрания разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя в определенные дни. В частности полностью от продажи спиртного хотят в день последнего звонка и "Алых парусов".

Петербургский парламентарий Александр Тетердинко предложил полностью запретить продажу алкоголя в дни школьных праздников и частично во время футбольных матчей. Он разработал законопроект, который собирается внести на рассмотрение в Законодательное собрание.

Согласно документу, 25 мая (единый день последних звонков в школах) и в день "Алых парусов" полностью запретить продажу алкоголя.

"Факторами, способствующими злоупотреблению алкоголем в подростковом возрасте, помимо прочего, является доступность алкогольной и спиртосодержащей продукции и асоциальное поведение взрослых". – говорится в пояснительной записке к проекту.

В дни проведения матчей Премьер-лиги, Кубка России по футболу, Лиги Европы UEFA или Лиги чемпионов UEFA на стадионе "Санкт-Петербург-арена" вводить ограничения на реализацию спиртного. Тетердинко предложил ограничить розничную продажу алкоголя в радиусе двух километров от главного входа стадиона на Крестовском острове.

Сейчас полный запрет на торговлю алкоголем в Петербурге не вводится. В дни выпускных и матчей действуют лишь некоторые ограничения.