В Санкт-Петербурге выявлено 1160 недостатков зимнего содержания дорог

В Ленинградской области найдено 1269 недостатков.

С начала текущего года инспекторы дорожного надзора выявили 1160 недостатков зимнего содержания дорог Петербурга. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам проверок в Санкт-Петербурге по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ возбуждено 93 административных расследования, выдано 605 предписаний на устранение выявленных недостатков. Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За такой же период в Ленобласти нашли 1269 недостатков зимнего содержания дорог. Также в результате проверок возбудили 64 административных дела по ч.1 ст.12.34 КОАП РФ, выдано 241 предписание на устранение выявленных недостатков.

Фото: Piter.TV