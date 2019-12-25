В Петербурге в залитой кровью квартире обнаружили умирающего мужчину

Кровопотеря была слишком сильной, пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники полиции по Невскому району обнаружили истекающего кровью мужчину в доме № 6 в Антокольском переулке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

У обнаруженного в квартире 52-летнего мужчины на теле были множественные ушибы и травмы. Кровопотеря была слишком сильной, пострадавший скончался в машине скорой помощи. Полицейские нашли в квартире тряпки с кровавыми пятнами.

В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.

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Фото: Piter.tv