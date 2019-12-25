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В Петербурге число бессимптомных больных COVID-19 выросло до 70%
Сегодня, 10:56
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nastya960

В Петербурге число бессимптомных больных COVID-19 выросло до 70%

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Однако, проецировать эту цифру на все население города нельзя, пока не будет проведено массовое тестирование всего населения.

Удельный вес бессимптомных больных COVID-19 в конце апреля в Петербурге вырос до 70%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В марте удельный вес бессимптомного течения составлял около 50%. Увеличение до 70% связано с увеличением объема тестирования населения, позволяющее выявлять случаи бессимптомного течения болезни. С 1 марта в Петербурге обследовали более 215 тысяч человек.

По данным Роспотребнадзора, 65% от числа заболевших – это люди в возрасте от 18 до 60 лет. В основном, у них болезни протекают в средней или легкой степени тяжести. Около 30% - это люди старше 60 лет, у которых различные хронические заболевания.

Ведущим путем передачи COVID-19 по-прежнему считается воздушно-капельный. Но возможет и контактный способ передачи. Вирус может находиться на поверхностях от нескольких часов до нескольких суток.

В Петербурге зафиксировали 290 новых случаев коронавируса/

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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