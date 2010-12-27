  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следком проводит проверку по факту травмирования ребенка в батутном центре на Приморском проспекте
Сегодня, 12:19
44
nastya960

Следком проводит проверку по факту травмирования ребенка в батутном центре на Приморском проспекте

0 0

Школьник получил глубокие порезы ног.

Следственный комитет по  Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту получения травм  ног 2 ноября 2019 года  в батутном парке, расположенном на территории Приморского района 12-летним  школьником. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств  происшедшего.

Напомним, 12-летний школьник выполнил опасный акробатический трюк, после чего неудачно приземлился и получил травмы. От медицинской помощи он и его представитель отказались. Позже стало известно, что школьник получил глубокие порезы и все же был госпиталищирован. Семья мальчика обратилась в Следственный комитет.

Фото: pixabay.com 

Теги: батут, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии