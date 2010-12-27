Следком проводит проверку по факту травмирования ребенка в батутном центре на Приморском проспекте

Школьник получил глубокие порезы ног.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту получения травм ног 2 ноября 2019 года в батутном парке, расположенном на территории Приморского района 12-летним школьником. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, 12-летний школьник выполнил опасный акробатический трюк, после чего неудачно приземлился и получил травмы. От медицинской помощи он и его представитель отказались. Позже стало известно, что школьник получил глубокие порезы и все же был госпиталищирован. Семья мальчика обратилась в Следственный комитет.

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