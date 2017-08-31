На Планерной около ЖК "Юнтолово" прохожие обнаружили гадюку

В Приморском районе к весне активизировались змеи: они выползают погреться на солнышке.

Вблизи жилого комплекса "Юнтолово" местные жители обнаружили проснувшуюся змею, которая выползла погреться на солнце. Некоторые петербуржцы узнали в пресмыкающимся шахматную гадюку, которая может причинить вред здоровью человека. По словам же других любителей живности, гадюки сейчас находятся в спячке, поэтому никак не могут мешать людям.





Приблизившаяся к жилым домам змея навела страху среди местного населения. Мамы переживают за то, что змеи могут напасть на детей. Специалисты же отметили, что несмотря на то, что гадюки ядовиты, большого урона человеку они нанасти на могут. Токсичность их выделений не позволит погибнуть взрослому человеку, но маленьким детям следует быть осторожнее. Наибольшие проблемы могут возникнуть, если укус придется на шею или лицо - пострадавший рискует получить серьезный отек.

Отметим, что особой агрессии змеи не проявляют. Если их не трогать, не хватать, то они, скорее всего, даже не обратят на вас внимание. Обезопасить район, в котором живет человек можно, если избавиться от потенциальных жилищ гадов: древесных завалов, трухлявых пней и т.д. Местные жители разделились на два отряда. Одни считают, что то люди захватили ареол обитания змеи, поэтому не стоит их беспокоить еще больше, другие же стоят за безопасность собственных интересов, предлагая суровые меры по отношению к ползучим.





Фото: Вконтакте/chystoenebo

