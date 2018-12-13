На "Петровском" прошел турнир по регби-7 среди мужских и женских команд

На стадионе «Петровский» состоялся Кубок европейских чемпионов по регби -7 среди клубных команд.

В Петербурге на стадионе "Петровский" прошел турнир по регби-7, в котором приняли участие спортсмены из 11 стран – это клубы из России, Франции, Англии, Швеции, Грузии, Испании, Чехии, Швейцарии, Латвии, Литвы и Молдовы. Важно отметить, что впервые к турниру были допущены не только мужские команды, но и женские от России, Латвии, Испании и Грузии.

В течение двух дней, 25-26 мая, сильнейшие клубы боролись за престижный европейский титул.

Красочная церемония открытия состоялась 25 мая в 14:30. Пожелать удачи командам пришел актер, режиссер и посол российского регби – Иван Охлобыстин.

Обладателем Кубка европейских чемпионов по регби-7 стала команда "ВВА-Подмосковье" (Московская область). В финале действующие чемпионы России обыграли литовский "Балтрекс" со счетом 14:5.

Среди женских команд победу одержали петербургские спортсменки. В решающем поединке со счетом 10:5 россиянки взяли верх над соперницами из Латвии.

Кубок Европейских чемпионов по регби-7 был проведен под патронатом Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Федерации регби России и Федерации регби Санкт-Петербурга.

Фото: gov.spb.ru