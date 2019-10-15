В Петербурге продают 50-летний Jaguar в идеальном состоянии

Спорткар выпускался в период с 1968 по 1971 годы.

В Петербурге выставили на продажу эксклюзивный автомобиль – 50-летний Jaguar E-type Series 2. Пробег двухдверного купе составляет 30 тысяч километров, автомобиль находится в отличном состоянии.

Спорткар выпускался в период с 1968 по 1971 годы. Продаваемые автомобиль был выпущен в 1970 году, но выглядит он просто идеально. Кузов авто имеет цвет баклажана. Светлый кожаный салон также находится в идеальном состоянии. Кожей обшиты сиденья, дверные вставки и центральная панель.

За такой автомобиль просят 9,8 миллиона рублей.

Фото: Авто.ру