В Санкт-Петербурге перестали красть люки

За аналогичный период 2022 года было похищено12 единиц, а в 2021 году – 43.

За первые 3,5 месяца 2023 года в Петербурге не пропало ни одной единицы люкового оборудования петербургского Водоканала. За аналогичный период 2022 года было похищено12 единиц, а в 2021 году – 43. Такой позитивной статистикой поделились специалисты Водоканала.

Однако, Водоканал напоминает, что законодательством РФ за хищение крышек колодцев предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Если вы стали свидетелем кражи крышки люка, сообщите об этом в правоохранительные органы или по номеру 004. Если есть возможность, снимите процесс кражи на видео или сфотографируйте злоумышленников.

Если вы увидели колодец с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, сразу же сообщите об этом по телефону Горячей линии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга": 305-09-09 или через сервис "Открытый люк? Сообщите!".

На этой неделе на Московской площади специалисты "Водоканала" начали помывку фонтанного комплекса. С помощью аппаратов высокого давления специалисты промыли гранитные поверхности и чаши фонтанов.

Фото: Piter.tv