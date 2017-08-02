В отношении двух нелегалов составлены протоколы об административном правонарушении.

В Самаре пресекли десятки нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Профилактическое мероприятие проводилось на территории овощной базы в Кировском районе. Во время рейда было проверено более 90 человек. В результате проверок полицейские выявили и пресекли 21 нарушение миграционного законодательства. В отношении двух нелегалов составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в афере с продажей квартиры умершей женщины.

Видео: ГУВД России по Самарской области