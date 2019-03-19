В Самаре на молодого парня упала глыба льда с крыши

В сети опубликовано видео с места ЧП, снятое очевидцами.

Накануне, 18 марта, в Самаре на молодого человека упала снежная глыба с крыши дома.

ЧП произошло в Куйбышевском районе. С крыши дома №53 по улице Пугачевский тракт на 23-летнего парня, который выходил из подъезда, упала ледяная глыба. Жители дома и очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. Состояние парня оценивается как средне тяжелое.

Это не единичный случай в Самаре. В этот же день снег с крыши упал на пенсионера. У него диагностированы переломы.

Видео: ВК, Новости Самары - Самара life