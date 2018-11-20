Опубликовано видео эвакуации из аквапарка "Морион" в Москве

Посетитель аквапарка снял на видео момент эвакуации изнутри и снаружи.

Накануне вечером, 30 января, в аквапарке "Морион" произошел пожар.

Аквапарк "Морион" в Ясенево построен на месте печально известного аквапарка "Трансвааль". Накануне вечером, когда в аквапарке было около 1500 посетителей и работников, начался пожар. Возгорание произошло в сауне. Аварийная система пожаротушения не сработала из-за неисправности. Прибывшие на место происшествия огнеборцы быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет.

Система оповещения сработала отлично, и люди смогли без происшествий покинуть здание.

Видео: Срочные новости(т-м)