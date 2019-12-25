В СЗФО резко вырос спрос на установку телевизоров

Эксперты Авито Услуг связывают это с увеличением числа стриминговых сервисов.

Активный рост спроса на установку телевизоров зафиксирован в Северо-Западном (246%) и Центральном (189%) федеральных округах, в то же время предложение там выросло на 410% и 181% соответственно.

Это может быть связано с увеличением числа стриминговых сервисов и доступного на них контента, что стимулирует интерес к установке новых телевизоров, способных обеспечить качественное воспроизведение. Что касается в целом роста спроса на установку и монтаж техники, то наибольшие значения зафиксированы в Дальневосточном (28%) и Сибирском (26%) федеральных округах", — отметил Александр Сёмочкин, руководитель категории "Деловые и Хозяйственные услуги" в Авито Услугах.

А стоимость установки спутниковой антенны и телевизора в России составила 1500 и 1000 рублей соответственно.

Интересно, что наиболее высокий рост спроса на установку спутниковых антенн установлен в Северо-Кавказском (293%), Южном (266%) и Центральном (172%) федеральных округах, при этом предложение там также возросло на 265%, 133% и 127% соответственно. Такая динамика может быть связана с ростом популярности удаленного формата работы и обучения, для чего необходимо стабильное подключение к интернету.

Фото: unsplash (Erik Mclean)