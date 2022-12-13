В США заявили об отсутствии условий для контактов Путина и Байдена

Джон Кирби рассказал о готовности Байдена обсуждать мир.

Американские власти заявили об отсутствии условий для контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Эксперт ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, каковая вероятность личного общения между политиками.

Думаю, что президент уже говорил об этом несколько месяцев назад, когда здесь был президент [Украины Владимир] Зеленский. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник пояснил, что Джо Байден ранее изложил официальную позицию США, которая говорит о том, что если российский лидер искренне и серьезно намерен встретиться для мирного осуждения по Украине, то президент США готов будет рассмотреть такую возможность. Однако на текущий момент власти страны не видят никаких изменений.

США считают, что КНР не приняла решение об оказании военной помощи РФ.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News