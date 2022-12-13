США считают, что КНР не приняла решение об оказании военной помощи РФ

Джон Кирби напомнил о том, что вопрос еще обсуждается Пекином.

Американские власти считают, что руководство Китая еще приняло решение об оказании военной помощи российской стороне. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что в Пекине колеблются относительно того, передавать ли Москве оружие и боеприпасы для того, чтобы они могли использоваться на территории Украины в ходе специальной военной операции. Пресса задала эксперту вопрос о том, может ли Китай передать оружие ВС РФ через Белоруссию. Корреспондент напомнил, что недавно президент республики Александр Лукашенко проводил личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мы не видели, чтобы Китай принял решение о предоставлении летального оружия. Мы не считаем, что они сняли этот вопрос с повестки.Я не думаю, что целесообразно опережать события. Это не в их интересах, и они должны считать так же. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник из Белого дома призвал СМИ не забегать вперед, так как США передали Китаю свои озабоченности. В США заявили, что Блинкен воспользовался возможностью поговорить с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

