Алексус Гринкевич рассказал о программе "слежки".

В США заявили, что замечали разведывательные аэростаты над Ближним Востоком. Соответствующее заявление в ходе мероприятия в Центре новой американской безопасности сделал руководитель центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич.

Точно были шары в зоне внимании Центрального командования, они не были угрозой. Они летали несколько раз за время моего командования, но ничего, что вызывало бы беспокойство. Алексус Гринкевич, эксперт Пентагона

Напомним, что представители министерства по обороне США 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект, который пролетел над территорией страны за последние восемь дней. В том числе в этот перечень входит китайский метеорологический аппарат, перехваченный военными в водах Атлантического океана. Вашингтон уверен в том, что говорят об аппарате, который занимался разведывательной деятельностью.

Пентагон ожидает наращивания взаимодействия России и Ирана по Сирии.

Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (en-US)