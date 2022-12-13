Пентагон ожидает наращивания взаимодействия России и Ирана по Сирии

Алексус Гринкевич оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Пентагон ожидает наращивания военно-технического сотрудничества и взаимодействия России и Ирана по Сирии. Соответствующее заявление в ходе мероприятия в Центре новой американской безопасности руководитель военно-воздушными силами (ВВС США) Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. По мнению эксперта, для общественности будет естественным заметить большую сплоченность между Тегераном и Москвой, а также Дамаском.

Думаю, что это продолжится... взаимодействие имеет последствия для всего региона. Это, безусловно, имеет последствия для Сирии где и россияне, и иранцы пытаются сохранить и укрепить свои позиции. Алексус Гринкевич, командующий ВВС СЕНТКОМ

.Ведушая мероприятия задала командующему о том, как СЕНТКОМ взаимодействует с российскими и китайскими военными в Сирии и регионе Ближнего Востока в целом, какие меры Пентагон принимает для того, чтобы избежать эскалации конфликта. Гринкевич заметил, что Россия вызывает значительное беспокойство у Вашингтона, учитывая украинский кризис и европейскую обстановку. Эксперт добавил, что у военных США в регионе есть четкие правила использования оружия, приближения, проведения полетов для реакции на провокационное поведение. Глава СЕНТКОМ пояснил, что военные США стремятся "гарантировать, что россияне не осуществляют пролетов над силами США без того, чтобы американские ВВС не находились в воздухе рядом с ними".

Пентагон: США не располагают данными о происхождении сбитого над Аляской объекта.

Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (en-US)