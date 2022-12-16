В США заявили, что сталкиваются с крупнейшей вспышкой гриппа за десятилетие

Ашиш Джа оценил эпидемиологическую ситуацию в США.

Власти США заявили о том, что сталкиваются с крупнейшей вспышкой гриппа за последнее десятилетие. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор американской администрации при президенте Джо Байдене по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. Эксперт пояснил, что количество пациентов резко увеличивается во многих частях страны. Специалист объяснил прессе, что также фиксируется рост числа пациентов с ковидом. В частности, медики регистрируют рост показателей в 90% больниц.

Возможно, это худшая вспышка гриппа за последнее десятилетие. Есть некоторые места, где уровень заболеваемости гриппом, возможно, достигает пика. Там зафиксировано очень много случаев заболевания гриппом. Ашиш Джа, сотрудник Белого дома

Напомним, что согласно данным от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, с начала текущего эпидемиологического сезона в США зафиксировано 13 миллионов случаев заболевания гриппом. Дополнительно было зарегистрировано 120 тысяч случаев госпитализации и 7,3 тысяч летальных исходов пациентов с COVID-19.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

