Ведант Патель оценил мирные инициативы стран Африки.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что предложения стран Африки по урегулированию украинского кризиса должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности, но окончательное решение по данному вопросу будет принимать киевский режим. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 22 июня сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник прокомментировал прессе инициативы по мирному урегулированию регионального конфликта от стран Африки. С этими предложениями делегаты посетили Москву и Киев.

.Любой результат должен соответствовать призыву президента Зеленского к справедливому и прочному миру, уважению принципов суверенитета и территориальной целостности. И любое решение о переговорах должно быть за президентом Зеленским и нашими украинскими партнерами. Вндант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Пресса попросила чиновника из Госдепа США прокомментировать слова российского Владимира Путина, который на встрече с африканскими лидерами заявил о том, что Кремль никогда не отказывалась вести переговоры по Украине. Ведант Патель утверждал, что действия России якобы показывают, что Москва не проявляет "интереса к достижению мира и прекращению" конфликта на Украине

Госдеп ответил на протест МИД КНР словами о разнице между "демократиями и автократиями".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State