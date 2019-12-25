Карин Жан-Пьер рассказала о возможности Киева стать членом военного альянса.

В США заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. У чиновницы спросили о том, поддерживает ли администрация Джо байдена стремление Киева стать частью Североатлантического альянса.

Администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства. Они должны выполнять обязательства и обязанности и вносить вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе. Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома

В администрации США напомнили, что государственный секретарь Энтони Блинкен находится с рабочим визитом на Украине. Он подтверждает поддержку Вашингтоном суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Также его поезда говорит о важности принятия Киевом основных документов о верховенстве права, экономики, антикоррупционной деятельности в целях евроинтеграции.

Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной.

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