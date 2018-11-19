Карин Жан-Пьер рассказала об отношении США к референдумам на Донбассе.

В США заявили, что не стремятся к конфликту с Россией. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом стремится не допустить дальнейшей эскалации украинского конфликта. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о том, беспокоятся ли власти страны о новом витке напряженности, после проведения референдумов на освобожденных из-под контроля Киева территориях (Херсонской и Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик).

Мы не стремимся к конфликту с Россией. Разумеется, мы, как всегда, как в последние шесть месяцев этой войны или даже больше, в течение всего нынешнего года, внимательно относимся к сдерживанию эскалации. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме добавили, что за кризис виновата "только одна страна - Россия", так как именно это государство начало конфликт, а также могут его завершить в любое время.

Белый дом: Байден заявит родным Грайнер и Уилана, что добивается обмена заключенными с РФ.

Фото и видео: Белый дом