Джон Кирби оценил реакцию Москвы на британские заявления.

Американская администрация не давала разрешение на применение собственного оружия большой дальности для нанесения ударов по российской территории. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранного чиновника пресса попросила прокомментировать заявления Москвы о том, что в случае реализации угроз Лондона об ударах британским оружием по территории РФ, Кремль имеет право на ответный удар по британским объектам, размещенным на украинской земле и за ее пределами. Дополнительно СМИ хотели узнать у спикера о том, какова будет реакция главы государства Джо Байдена в том случае, если РФ предпримет подобные действия в отношении Соединенного королевства.

Это гипотетический вариант, о котором мне не стоит беспокоиться, потому что политика президента не изменилась, когда речь заходит о применении американского оружия большой дальности по самой России. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом утверждает, что США не провоцируют КНР напасть на Тайвань.

Фото и видео: YouTube / The White House