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В США ушла под воду авиабаза c самолетами "судного дня"

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В сети опубликованы кадры с места наводнения в штате Небраска.

Из-за наводнения военная база "Оффатт" ушла под воду.

Во время розлива рек Миссури и Платт авиабаза оказалась под водой. Из 300 строений 200 оказались залиты талыми водами. Километр ВПП также оказалась затоплена, об этом сообщил полковник ВВС США Майкл Манион в фейсбук. Так же он сообщает, что вскоре работа авиабазы возобновится.

Авиабаза "Оффатт" знаменита тем, что там базируются "самолеты судного дня" Boeing E-4B Nightwatch. А также там находится новейший подземный бункер, откуда совершается управление ядерным вооружением США.

Фото: Facebook/55th Wing Commander

Видео: YouTube/News Channel Nebraska, Dan Creagan

 

Теги: армия и вооружение, боинг, в мире, самолет судного дня, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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