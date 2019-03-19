В США ушла под воду авиабаза c самолетами "судного дня"

В сети опубликованы кадры с места наводнения в штате Небраска.

Из-за наводнения военная база "Оффатт" ушла под воду.

Во время розлива рек Миссури и Платт авиабаза оказалась под водой. Из 300 строений 200 оказались залиты талыми водами. Километр ВПП также оказалась затоплена, об этом сообщил полковник ВВС США Майкл Манион в фейсбук. Так же он сообщает, что вскоре работа авиабазы возобновится.

Авиабаза "Оффатт" знаменита тем, что там базируются "самолеты судного дня" Boeing E-4B Nightwatch. А также там находится новейший подземный бункер, откуда совершается управление ядерным вооружением США.

Фото: Facebook/55th Wing Commander

Видео: YouTube/News Channel Nebraska, Dan Creagan