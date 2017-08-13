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В США из-за сердечной недостаточности скончался комик Чак МакКанн‍
Сегодня, 17:44
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Alena_Zinovieva
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В США из-за сердечной недостаточности скончался комик Чак МакКанн‍

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Его голосом говорили персонажи таких мультсериалов, как «Гарфилд шоу», «Новые приключения Винни-Пуха» и «Утиные истории».

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, скончался комик Чак МакКанн. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает Associated Press.

МакКанн умер из-за хронической сердечной недостаточности на 84 году жизни. О смерти объявил его агент Эдвард Лоцци.

Актер озвучивал несколько шоу для детского телевидения. Его голосом говорили персонажи таких мультсериалов, как "Гарфилд шоу", "Новые приключения Винни-Пуха" и "Утиные истории".

Также МакКанн снялся в сериалах "Маленький домик в прериях", "Бонанца" и "Коломбо".

Актер был близким другом основателя Playboy Хью Хефнера и участвовал в создании нескольких видео для журнала.

Фото: pixabay

Теги: новые приключения винни-пуха , умер чак макканн , утиные истории
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура

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