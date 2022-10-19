В США сообщили, что расследование диверсии на "Северных потоках" будет долгим

Карин Жан-Пьер не хочет опережать результаты международного разбирательства.

В США сообщили, что расследование диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" будет долгим. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер пояснила, что на текущий момент власти страны не готовы обсуждать ситуацию ил выступать с утверждениями о том, чем завершится данное разбирательство.

Президент ясно давал понять, что на трубопроводе, очевидно, была диверсия. Расследование потребует много времени, прежде чем дойдем до конца. Так что я не хочу опережать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом чиновница из Вашингтона ответила на вопрос одного из корреспондентов о том, пытается ли американская сторона приписывать России причастность к произошедшему саботажу на энергетических проектах в Балтийском море.

Белый дом: Украина сама должна принимать решение о своем будущем.

Фото и видео: Белый дом