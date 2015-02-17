Белый дом: Украина сама должна принимать решение о своем будущем

Карин Жан-Пьер оценила заявление Илона Маска о Крыме.

В Белом доме заявили, что Украина сама должна принимать решение о своем будущем, имея в виду вопрос переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Пресса попросила чиновницу прокомментировать недавние заявления главы компании SpaceX Илона Маска о том, что территория Крыма имеет большое значение для национальной безопасности РФ, поэтому потеря полуострова будет тем же самым, что и потеря Гавайев или Перл-Харбора для США.

Решения о переговорах или решения об Украине - это решения, которые должна принимать Украина. И ничего об Украине без Украины. Наши союзники и партнеры были весьма ясны в этом вопросе. Я оставлю это, не буду больше ничего говорить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США будут добиваться соблюдения их санкций против Ирана и РФ в сфере торговли оружием.

Фото и видео: Белый дом