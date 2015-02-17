Белый дом: Украина сама должна принимать решение о своем будущем

В Белом доме заявили, что Украина сама должна принимать решение о своем будущем, имея в виду вопрос переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Пресса попросила чиновницу прокомментировать недавние заявления главы компании SpaceX Илона Маска о том, что территория Крыма имеет большое значение для национальной безопасности РФ, поэтому потеря полуострова будет тем же самым, что и потеря Гавайев или Перл-Харбора для США.
Решения о переговорах или решения об Украине - это решения, которые должна принимать Украина. И ничего об Украине без Украины. Наши союзники и партнеры были весьма ясны в этом вопросе. Я оставлю это, не буду больше ничего говорить.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
США будут добиваться соблюдения их санкций против Ирана и РФ в сфере торговли оружием.
Фото и видео: Белый дом
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