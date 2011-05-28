Карин Жан-Пьер рассказала о беспокойстве подавлением протестов в Иране.

В США сообщили, что надеются на восстановление СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) с Ираном. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказал официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер рассчитывает, что за счет дипломатического подхода власти страны смогут договориться с Тегераном. При этом чиновники все еще обеспокоены непрекращающимися массовыми протестами в этом государстве Ближнего Востока и тем, как местные власти реагируют на них.

Мы понимаем, что дипломатия - это путь к тому, чтобы обеспечить СВПД, но сейчас нас беспокоит ситуация с народом Ирана. Вы слышали, как президент говорил об этом весьма четко, о том, как он поддерживает женщин Ирана, гражданское население. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США вызажают поддержку иранских жителей которые пытаются бороться за свои основополагающие права. При этом Вашингтон полон решимости не допустить такой ситуации, при которой Иран получит в собственном арсенале ядерное вооружение. Карин Жан-Пьер заявила об обеспокоенности тем, что правоохранительные органы в Иране обстреливали активистов, арестовывали демонстрантов, проводили целенаправленные задержания журналистов, правозащитников, учителей и деятелей культуры, блокировали работу Интернета в стране.

Власти США изучают конкретные варианты помощи в обеспечении ВСУ спутниковой связью.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald

