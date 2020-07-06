Фильм "День сурка" режиссёра Харольда Рэмиса вышел на больше экраны 12 февраля 1993 года.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в США снимут сериал по мотивам фильма "День сурка". Об этом сообщает портал Screen Rant.

Как оказалось, Sony Pictures предложил вернуться к роли актеру Стивену Тоболовски. Напомним, что в оригинальном фильме он играл роль страхового агента Неда Райерсона. Остальные подробности проекта пока не раскрываются.

"День сурка" режиссёра Харольда Рэмиса вышел на больше экраны 12 февраля 1993 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Американский огурчик" с Сетом Рогеном.

Видео:трейлеры/YouTube