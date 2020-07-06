Опубликован трейлер фильма "Американский огурчик" с Сетом Рогеном

Фильм ожидается на HBO Max 6 августа.

В понедельник, 6 июля, в сети появился трейлер фильма "Американский огурчик" с Сетом Рогеном. Видео опубликовано на YouTube-канале HBO Max.

В сюжете история еврея Гринбаума, эмигрировавшего в 1920 году в Америку в поисках лучшей жизни. Главный герой попадает в огромный чан с солеными огурцами и переносится в 2020 год. Кинолента снята по мотивам романа Саймона Рича.

Фильм выйдет на HBO Max 6 августа.

Ранее мы сообщали о том, что сериал по мотивам фильма "Текст" показали в Сети.

Видео:HBO Max/YouTube