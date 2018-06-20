Умер актер Сеймур Кэссел

Звезде "Лица" было 84 года.

В Лос-Анджелесе на 85-ом году жизни скончался актер Сеймур Кэссел. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Отмечается, что причина смерти стало осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Артист умер 7 апреля в окружении семьи.

Широкую известность Сеймур Кэссел получил за фильмы "Белый клык", "Лица", "В супе", "Академия Рашмор" и другие картины независимого кино. За роль в фильме "Лица" актёр номинировался на премию "Осркар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Он также получил признание жюри на кинофестивале "Сандэнс" и стал обладателем премии Национального общества кинокритиков США за лучшую мужскую роль второго плана.

Всего за свою карьеру Кэссел сыграл в более чем 190 картинах. Одной из последних его работ стала роль в фильме итальянского режиссера Кристиана Филиппелла " Silver Case: Director"s Cut".

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