В США ребенок ясельного возраста расстрелял детей из огнестрельного оружия

В Америке малыш нашел дома огнестрельное оружие и начал стрелять по другим детям.

В американском городе Дирборн штата Мичиган ясельный ребенок обнаружили в доме огнестрельное оружие и расстрелял малышей, которым исполнилось три года. В результате нелепой случайности двое ранены. Их госпитализировали в местную больницу. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как стабильно тяжелое, второй отделался раной в плечо и в скором времени поправится. Об этой информации сообщила газета “Известия”.

Известно, что в момент происшествия в здании находилась няня, которая оставила детей без присмотра. Она не проследила, как один из подопечных открыл ящик и достал оттуда оружие. В помещении находились и другие сверстники “преступника”, но большинство их них не пострадало.

В настоящее время полиция по данному инциденту никого не арестовала. Следствие допросило няню малышей. Решается вопрос о выдвижении обвинения.