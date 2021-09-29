Генерал Марк Милли уверен, что террористы все еще находятся в Афганистане.

В США раскрыли цель "Аль-Каиды"* (запрещенная на территории России террористическая организация). По мнению американского генерала Марка Милли, боевики из данного радикального движения все еще базируются в Афганистане. Они имеют намерения нанести удары по Вашингтону. Такое заявление руководитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил сделало на заседании комитета ВС в Сенате Конгресса.

Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида"* все еще в состоянии войны с США. Марк Милли, американский генерал

Напомним, что официальный представитель движения "Талибан"(запрещенная на территории РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид говорил журналистам о том, что что членов "Аль-Каиды" нет на территории Афганистана. Он упоминал, что талибы (представители запрещенной на территории РФ террористической организации) взяли на себя обязательства перед Америкой.

Пентагон опроверг слова Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now