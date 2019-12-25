Пентагон опроверг слова Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане

В Сенате выступили генералы Марк Милли, Кеннет Маккензи и глава Минобороны США Ллойд Остин.

Пентагон опроверг слова американского президента Джо Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане. Такое заявление сделали высокопоставленные чиновники в рамках слушаний в Конгрессе США. Комментарии по данному вопросу дали глава Минобороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли (отвечает за Комитет начальников штабов Вооруженных сил США) и руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Кеннет Маккензи. Они выступили в Сенате в комитете по делам ВС.

Не буду делиться моей личной рекомендацией президенту, но доведу до вас мое честное мнение. Мое честное мнение и мой взгляд сформировали мою рекомендацию. И я рекомендовал, чтобы мы сохраняли в Афганистане 2,5 тыс. военнослужащих. Кеннет Маккензи, американский генерал

Аналогичное утверждение высказал и Марк Милли. Военный напомнил, что с осени 2020 года он призывал к тому, чтобы США сохранили не менее 2,5 тысячи военнослужащих в Афганистане. Он рассчитывал, что при необходимости Вашингтон увеличит контингент до 3,5 тысяч солдат в регионе ради решения афганской проблемы путем мирных переговоров. Эти советы начальников ВС были доведены до сведения главы Белого дома.

Пентагон: талибы* не представляют угрозы для США.

*Талибы - представители террористической организации "Талибан", запрещенной на территории РФ

Фото: The Wall Street Journal