Пентагон опроверг слова Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане

Пентагон опроверг слова американского президента Джо Байдена о том, что не просил его оставлять войска в Афганистане. Такое заявление сделали высокопоставленные чиновники в рамках слушаний в Конгрессе США. Комментарии по данному вопросу дали глава Минобороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли (отвечает за Комитет начальников штабов Вооруженных сил США) и руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Кеннет Маккензи. Они выступили в Сенате в комитете по делам ВС.
Не буду делиться моей личной рекомендацией президенту, но доведу до вас мое честное мнение. Мое честное мнение и мой взгляд сформировали мою рекомендацию. И я рекомендовал, чтобы мы сохраняли в Афганистане 2,5 тыс. военнослужащих.
Кеннет Маккензи, американский генерал
Аналогичное утверждение высказал и Марк Милли. Военный напомнил, что с осени 2020 года он призывал к тому, чтобы США сохранили не менее 2,5 тысячи военнослужащих в Афганистане. Он рассчитывал, что при необходимости Вашингтон увеличит контингент до 3,5 тысяч солдат в регионе ради решения афганской проблемы путем мирных переговоров. Эти советы начальников ВС были доведены до сведения главы Белого дома.
Пентагон: талибы* не представляют угрозы для США.
*Талибы - представители террористической организации "Талибан", запрещенной на территории РФ
Фото: The Wall Street Journal
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все