Джон Кирби оценил слова Дмитрия Пескова.

Американская администрация при президенте Джо Байдена уточнили, что власти США никоим образом не были причастны к организации атаки на Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отверг обвинения пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что именно США организовали нападение на резиденцию Владимира Путина.

Соединенные Штаты никоим образом не были причастны к этому инциденту....Это просто ложь. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби сообщил, что США все еще пытаются собрать информацию о том, что произошло на самом деле в Кремле. Чиновник добавил, что в настоящее время у американской стороны нет убедительных доказательств того, кто именно стоял за нападением на Кремль.

Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television