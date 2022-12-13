В США отрицают причастность к организации атаки на Кремль при помощи БПЛА

Американская администрация при президенте Джо Байдена уточнили, что власти США никоим образом не были причастны к организации атаки на Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник отверг обвинения пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что именно США организовали нападение на резиденцию Владимира Путина.
Соединенные Штаты никоим образом не были причастны к этому инциденту....Это просто ложь.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Джон Кирби сообщил, что США все еще пытаются собрать информацию о том, что произошло на самом деле в Кремле. Чиновник добавил, что в настоящее время у американской стороны нет убедительных доказательств того, кто именно стоял за нападением на Кремль.
Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все