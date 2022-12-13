Белый дом заявил о непричастности США к атакам дронов на Кремль

Джон Кирби оценил историю с нападение дронов ВСУ на Кремль.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена Джон Кирби рассказал журналистам о том, что власти США не причастны к атакам дронов на Кремль. Чиновник эфире местного телеканала отметил, что в настоящее время Белый дом не располагает данными о том, кто стоял на нападениями на резиденцию главы государства в Москве. Он назвал "смехотворными" прозвучавшие в России официальные заявления о предполагаемой причастности Вашингтона к нападению на здание Кремля.

США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации. Однако, честно говоря, мы попросту не знаем, что там произошло. Джо Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби также ответил на вопрос ведущего о том, считают ли США российского президента Владимира Путина законной целью для атак Вооруженных сил Украины. Чиновник напомнил, что американская администрация не поощряет киевский или другой режим в вопросе атаки на отдельных политических лидеров.

США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным.

Фото и видео: YouTube / MSNBC