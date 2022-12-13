США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным

Джон Кирби напомнил о важности предоставления военной помощи Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене хочет быть уверенным в том, что предстоящее в ближайшие недели или месяцы украинское контрнаступление в регионе конфликта будет успешным, поэтому продолжают поставлять киевскому режиму военную помощь. Соответствующее заявление в интервью журналистам на местном телеканале MSNBC сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник объяснил прессе, что власти США и Запада подготавливают целые батальоны украинских солдат, которые обучаются за пределами страны.

Украинцы сказали, что хотят провести контрнаступление весной. Мы хотим быть уверенными, что они добьются успеха, поэтому на прошлой неделе передали боеприпасы и снаряжение еще на $325 млн. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что решение о том, когда, где и как Вооруженные силы Украины будут наступать на силы противника, будет принимать президент Владимир Зеленский.

В Белом доме не видят признаков поставок РФ современного оружия КНДР.

Фото и видео: YouTube / MSNBC