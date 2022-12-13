В Белом доме не видят признаков поставок РФ современного оружия КНДР

Джон Кирби оценил заявление Дмитрия Медведева.

Американская администрация не видит признаков того, что Россия поставляет современное вооружение Северной Корее. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами на площадке Госдепа США сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник оценил недавнее высказывание заместителя председателя российского Совета по безопасности Дмитрия Медведева по поводу выступления руководства Южной Кореи по военной поддержке Киева и ВСУ.

Мы не видели никаких признаков того, чтобы такое оборонное сотрудничество имело место. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью информационному агентству The Reuters не исключил того, что Сеул может начать боевые поставки Украине в том случае, если в регионе возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо "нарушены военные законы".

Белый дом не уточнил, был ли отказ в визах пресс-пулу Лаврова ответом на арест Гершковича.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State