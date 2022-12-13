Белый дом не уточнил, был ли отказ в визах пресс-пулу Лаврова ответом на арест Гершковича

Джон Кирби оценил ситуацию с невъездом в страну российских корреспондентов.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается уточнить, был ли отказ от выдачи американских въездных виз журналистам, которые планировали сопровождать российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова в ходе его рабочего визита в штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке, ответом на арест корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Иностранец подозревается по статье за шпионаж. В рамках пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне чиновник заметил, что следует обращаться за комментариями к руководству Госдепа. Ранее аналогичное заявление сделалпомощник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Как вы знаете, когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепартаменту, который по закону несет ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне бы не подобало комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State