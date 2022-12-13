В США не видят признаков того, что Китай решил поставлять оружие России

Джон Кирби призвал дождаться результатов рабочего визита главы КНР в Россию.

Американские власти не видят признаков того, что китайская сторона приняла решение о поставках собственного вооружения России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов. Спикер отметил, что требуется изучить ситуацию, которая сложится после встречи в Москве между российским лидером Владимиром Путиным и китайским председателем Си Цзиньпином. В США не исключили, что стороны могут достичь каких-то договоренностей.

Могу лишь сказать, что мы считаем, что Китай не отказался от такого варианта. Мы не считаем, что они начали действовать в этом направлении, и не видим никаких признаков этого, а также того, что они приняли решение на этот счет. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме не стали рассуждать о возможных последствиях истечения срока зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television