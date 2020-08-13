Аналитики объяснили, что Вашингтону следует обратить внимание на другие проблемы.

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО. Об этом рассказали представители аналитического центра Defence Priorities. В отчете экспертов говорится о том, что Вашингтону следует отказаться от идеи сделать Киев участником североатлантического военного альянса по многим причинам.

Специалисты рассказали, что США следует сосредоточиться на более актуальных вопросах повестки. В частности, снижению напряженности с Россией, а также внутренних проблемах государства. Прямой конфликт между сторонами подогревается, в частности, ситуацией с Киевом.

Украине необходимо найти баланс сил между Востоком и Западом (Россией и Европой). Американские аналитики считают, что окончательный выбор негативно скажется на внутренней стабильности страны. Defence Priorities напомнил, что согласно проведенным социологическим опросам, только 44% населения Украины хотят, чтобы страна стала членом НАТО.

Кедми предложил России применить "израильский метод" против баз США.

Видео: YouTube / euronews