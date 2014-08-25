В США намерены поддерживать Украину сколько потребуется

Карин Жан-Пьер оценила массированный удар по объектам Украины.

Власти США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Соответствующий постулат американской администрации при президенте Джо Байдене повторила в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала СМИ проведенный российскими военными массированный ракетный удар по военным объектам Украины при помощи высокоточного оружия.

Что касается самой недавней эскалации, Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что американские должностные лица "на ежедневной основе поддерживают контакты" с коллегами в Киеве. США продолжают свою политику введения издержек для Москвы для того, чтобы призвать руководство России к ответу. Вашингтон будет выделять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом.

Фото и видео: Белый дом