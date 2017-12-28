В СПбГУ начнут изучать японское право

Первое в России направление по изучению японского права открывается в главном университете Петербурга.

Впервые в России, на базе государственного ВУЗа, у студентов будет возможность изучать японское право. Знания по такому направлению студенты могут получить в стенах Санкт-Петербургского государственного университета.

В главном высшем учебном заведении Петербурга открывается направление, которое посвящено изучению японского права и языка. Об этом собщила пресс-служба университета.

Эксперты полагают, что новое направление в образовательной системе "японского бакалавриата" будет популярным. Они ожидают высокий процент желающих изучить подобное направление. В связи с этим конкурс на бюджетные места ожидается очень насыщенным. По направлению студентам предложат изучение японского и английского языков, а также японского и российского права.

Основными местами для прохождения практической составляющей университет выбрал органы власти Ленобласти и Петербурга, крупнейшие частные компании и государственные предприятия.

Фото: ВКонтакте / СПбГУ