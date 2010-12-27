С марта "Сапсаны" из Петербурга направятся в сторону Нижнего Новгорода

Руководство РЖД вернет маршрут до Нижнего Новгорда на "Сапсанах".

В марте 2018 года РЖД восстановит сообщение между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом на “Сапсанах”. Об этом сообщили представители пресс-службы организации.

Такое решение было принято руководством компании в результате увеличения спроса на поездки по данному маршруту. Известно, что составы будут совершать промежуточную остановку в Москве на Курском вокзале.

Отметим, что в сегодняшних условиях, чтобы добраться до Нижнего Новгорода из Северной столицы, пассажирам потребуется от 12 часов. Высокоскоростные поезда позволят сократить время в пути до 8 часов.