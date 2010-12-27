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С марта "Сапсаны" из Петербурга направятся в сторону Нижнего Новгорода
Сегодня, 15:09
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lesjasap
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С марта "Сапсаны" из Петербурга направятся в сторону Нижнего Новгорода

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Руководство РЖД вернет маршрут до Нижнего Новгорда на "Сапсанах".

В марте 2018 года РЖД восстановит сообщение между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом на “Сапсанах”. Об этом сообщили представители пресс-службы организации.
 
Такое решение было принято руководством компании в результате увеличения спроса на поездки по данному маршруту. Известно, что составы будут совершать промежуточную остановку в Москве на Курском вокзале. 
 
Отметим, что в сегодняшних условиях, чтобы  добраться до Нижнего Новгорода из Северной столицы, пассажирам потребуется от 12 часов. Высокоскоростные поезда позволят сократить время в пути до 8 часов. 
Теги: вокзал , направление , нижний новогород , сапсан
Категории: Новости СПб

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