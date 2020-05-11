В СК рассказали о ставропольце, бросившем к шумевшим соседям гранату

В больницу было госпитализировано 12 человек, их жизни ничто не угрожает.

В Ставрополье был задержан мужчина, подозреваемый в преступлении, свидетелями которого стали почти два десятка местных жителей. Накануне вечером 10 мая, в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа Ставрополья, 67-летний мужчина, недовольный шумом со стороны соседей, пришел к ним во двор и бросил гранату в сторону людей.

После срабатывания устройства 12 из 19 человек были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. По данным происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

В настоящее время следователи задержали и допросили подозреваемого. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК сообщили, что мужчина был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube