В СК рассказали о ставропольце, бросившем к шумевшим соседям гранату

В Ставрополье был задержан мужчина, подозреваемый в преступлении, свидетелями которого стали почти два десятка местных жителей. Накануне вечером 10 мая, в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа Ставрополья, 67-летний мужчина, недовольный шумом со стороны соседей, пришел к ним во двор и бросил гранату в сторону людей.
После срабатывания устройства 12 из 19 человек были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. По данным происшествия возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
В настоящее время следователи задержали и допросили подозреваемого. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В СК сообщили, что мужчина был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.
Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube
Обсуждение ( 0 )