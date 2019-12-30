В СИЗО Ленобласти мужчина пытался передать спрятанный в листовом чае гашиш

Его задержали.

Сотрудники следственного изолятора № 6 в Виллозском поселении предотвратили передачу запрещенных веществ на территорию учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

Продуктовую передачу попытались передать 10 января. В ней находились сладкое, сигареты и упаковка листового чая. При осмотре чая в нём нашли посторонние спрессованные примеси, которые передали на экспертизу. Оказалось, что это гашиш.

Владелец передачи задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее женщина пыталась передать в СИЗО "Кресты" мобильные телефоны в луке.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области